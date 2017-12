Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Leipzig. Die Mehrheit der Deutschen ist im Laufe des Lebens von Depression betroffen - entweder aufgrund eigener Erkrankung (23 Prozent) oder indirekt als Angehöriger (37 Prozent). Dennoch gibt es in der Bevölkerung große Irrtümer bezüglich der Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Das zeigt eine Untersuchung der Stiftungen Deutsche Depressionshilfe und Deutsche Bahn. Nahezu alle Deutschen sehen die Ursachen der Depression in Schicksalsschlägen und Belastungen am Arbeitsplatz. Dass die Depression auch biologische Ursachen hat, ist weniger bekannt. So kennen nur 63 Prozent die Relevanz der erblichen Komponenten. Nur zwei Drittel wissen, dass während der Depression der Stoffwechsel im Gehirn gestört ist. nd