Tarifabschluss mit einer Laufzeit bis Ende August 2019, der Erhöhungen zwischen vier und sieben Prozent vorsieht. In der Branche gibt es laut Gewerkschaft mehr als 50 000 Erwerbstätige, davon mehr als 36 000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, sowie fast 2000 Auszubildende. dpa/nd

Schwerin. Tausende Beschäftigte im Hotel-und Gaststättengewerbe in Mecklenburg-Vorpommern erhalten mehr Geld. Die Tarifpartner einigten sich auf einen neuen

