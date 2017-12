Berlin. In Deutschland lassen sich mehr Männer als früher von Schönheitschirurgen operieren. Das geht aus der jährlichen Patientenumfrage der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie hervor. Danach lag der Männeranteil unter 3400 Befragten bei 17,5 Prozent. Das sei der höchste Wert seit Beginn der Befragungen 2009. Damals lag der Anteil der Männer bei 9,6 Prozent. »Wir beobachten eine deutlich größere gesellschaftliche Akzeptanz für Männer, die sich mit ihrem Äußeren auseinandersetzen«, sagte Verbandsmitglied Olaf Kauder. dpa/nd

Medizingeschichte zwischen Glaube, Handwerk und Wissenschaft in einem reich illustrierten Überblicksband

