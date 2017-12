Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Berlin. Depressionen bei Diabetikern werden Experten zufolge unterschätzt. Die psychische Erkrankung komme bei Menschen mit Diabetes doppelt so häufig vor wie in der Normalbevölkerung, so Bernd Kulzer von der Deutschen Diabetes Gesellschaft. Die Hälfte aller Depressionen bei Diabetes werde nicht erkannt. Auslöser für eine Depression kann sein, dass die Diabetes-Therapie für die Betroffenen zur Last wird. Depressionen erschweren die Behandlung von Diabetes, die stark in der Hand des Patienten liegt. Fehlt der Antrieb, drohten Rückschläge. Daneben führten Depressionen bei Diabetikern zu schlechteren Blutzuckerwerten und ungesünderem Lebensstil. dpa/nd