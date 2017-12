Obrigheim. Ein für Dienstag angekündigter Castortransport auf dem Neckar vom baden-württembergischen Obrigheim ins Zwischenlager Neckarwestheim sei wegen schlechter Witterungsbedingungen verschoben worden, sagte ein Sprecher des Lagezen-trums Baden-Württemberg der Deutschen Presse-Agentur. Indes ruft das Bündnis Neckar castorfrei Atomkraftgegner_innen auf, sich weiter für die am »Tag X« geplante Aktionen bereitzuhalten. nd

