Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

London. Britische Forscher haben ein mögliches Medikament gegen die Nervenkrankheit Huntington entwickelt. Das Team vom University College London veröffentlichte erste Ergebnisse im Internet. Demnach ist es gelungen, die Ursache der Krankheit zu bekämpfen. Getestet wurde das experimentelle Medikament bislang allerdings nur an 46 Patienten, was die Aussagekraft einschränkt. Größere Studien sollen folgen, eine mögliche Verwendung im klinischen Alltag liegt noch in weiter Ferne. Die Huntington-Krankheit, früher Veitstanz genannt, geht auf eine Genmutation zurück und wird vererbt. Bei Betroffenen produziert der Körper ein Eiweiß, das Schäden im Gehirn verursacht. In Deutschland gibt es laut Deutscher Huntington-Hilfe rund 10 000 Betroffene. Bislang konnten nur Symptome der Krankheit behandelt werden. dpa/nd