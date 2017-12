Es dürfte kein Zweifel daran bestehen, dass der alte Perseus Usain Bolt nicht einmal das Wasser reichen kann. Medusa im Schlafe abzumurksen, kann so schwer nicht gewesen sein, auch wenn er nicht hinsehen durfte. Außerdem: Bärenhüter, Grabstichel, Haar der Berenike, Oktant, Schlangenträger - wie zum Teufel soll man Dinge am Himmel erkennen, von denen man kaum weiß, wie man sie sich auf Erden vorzustellen hat? Um vor allem junge Leute für das Universum zu begeistern, haben sich die britische Jugendmesse The Big Bang Fair und die Universität Birmingham neue Sternbilder ausgedacht, die der jüngeren Generationen näher stehen. »Schau zu den Sternen« heißt die Aktion. rst

Foto: AFP/University of Birmingham/The Big Bang Fair