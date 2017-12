c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Das Gesundheits- und Sozialwesen wächst weiterhin. Dementsprechend suchen Einrichtungen, Träger und Verbände sowie private Anbieter händeringend qualifiziertes Fachpersonal. Die Qualifikation zum Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen (IHK) macht Bewerber durch den hohen Praxisbezug attraktiv auf dem Arbeitsmarkt.

Der Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen ist ein öffentlich rechtlicher anerkannter Abschluss gemäß dem Berufsbildungsgesetz.

Die ebam Akademie bietet die Vorbereitung auf die IHK Prüfung als Vollzeitkurs an. Der nächste dreimonatige Vollzeitkurs in Berlin startet am 2. Januar 2018.

Weitere Informationen und Anmeldungen: www.ebam.de/kurse/fachwirt-im-gesundheits-und-sozialwesen-ihk/berlin/15242-gepr-fachwirt-fachwirtin-im-gesundheits-und-sozialwesen-ih/2018-01-02/