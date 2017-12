Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt rät deshalb, die Absicherung wichtiger Risiken, wie den Verlust der Arbeitskraft, unbedingt und konsequent von jeder Form der Kapitalbildung zu trennen. Weitere Informationen sind in jeder Beratungsstelle der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt erhältlich. vzsa/nd

Je jünger und gesünder der Verbraucher bei Vertragsabschluss ist, desto günstiger gestalten sich die Beiträge für eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Vielfach wird von Versicherungsvermittlern versucht, eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit Altersvorsorgeprodukten zu koppeln. In der Regel ist dann die Berufsunfähigkeitsversicherung nur eine Zusatzversicherung zu einer fondsgebundenen oder klassischen Lebens- und Rentenversicherung.

Wichtig beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine an den Bedürfnissen angepasste Rentenhöhe, am besten mit einer Versicherungs- und Leistungsdauer auf das 67. Lebensjahr. Auch der Einschluss einer Beitragsdynamik ab Vertragsbeginn ist ein Muss.

Durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung sichern sich Auszubildende und Studenten finanziell ab, wenn sie durch Krankheit, Unfall oder Invalidität nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten können. Je früher ein solcher Vertrag abgeschlossen wird, desto günstiger sind der Schutz und der zu zahlende Versicherungsbeitrag.

Werden sie während der Ausbildung berufsunfähig, haben sie nicht einmal Anspruch auf eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente. Denn diese tritt erst ein, wenn in den letzten fünf Jahren mindestens für 36 Monate Pflichtbeiträge gezahlt wurden. Aber auch später, wenn dieser Anspruch besteht, sollte man sich nicht darauf verlassen, dass im Fall der Fälle der notwendige Lebensunterhalt vollständig oder auch nur ausreichend gedeckt wird.

