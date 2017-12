Martin Ling über den Wahlsieg des Afrikanischen Nationalkongress in Südafrika trotz eines umstrittenen Spitzenkandidaten und vieler Skandale

Bis zu den jüngsten Parlamentswahlen in Südafrika war Makhosazana Njobe Abgeordnete. Jetzt hat sich die frühere ANC-Aktivistin zur Ruhe gesetzt. Unsere Autorin, ihre Enkelin, hat sie besucht.

Opposition sorgt für Chaos in Südafrikas Parlament

Bongi Makeba, Tochter von Miriam Makeba, der "Queen of African Music", schrieb lange bevor sie selbst auf die Bühne ging Titel für ihre Mutt...

Dass sich die südafrikanische Wirtschaft auf Ramaphosa freut, ist wenig verwunderlich: Ihm gilt »economy first«, Umverteilung bestenfalls so viel wie nötig. Dieses Konzept fährt der ANC seit der Regierungsübernahme 1994. Dieses Konzept hat mehr als Brosamen für die Armen Südafrikas nie vorgesehen. Ramaphosa hat es immer mitgetragen. Für einen grundlegenden Neuanfang spricht das nicht, für besseres Wirtschaften als zuletzt schon.

Keine Frage: Der Afrikanische Nationalkongress (ANC) braucht einen Neuanfang. Aber steht der neu gewählte Vorsitzende Cyril Ramaphosa dafür? In sage und schreibe 783 Fällen ist der amtierende ANC-Vorsitzende und Staatspräsident Jacob Zuma mit Korruptionsvorwürfen bedacht worden, nur die Immunität schützte ihn vor Strafverfolgung. Zuma hatte eine klare Präferenz für seine Nachfolge: Ex-Frau Nkosazana Dlamini-Zuma – in der Erwartung, dass das durch vier gemeinsame Kinder bestehende Band nach Ende der Amtszeit weiter vor Strafverfolgung schützt.

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

In der Debatte über Antisemitismus in Deutschland müssen journalistische Standards verteidigt werden. Eine Wortmeldung zur Auseinandersetzung um den LINKE-Politiker Diether Dehm

Andreas Fritsche zur unnötigen Strenge in der Kommunalpolitik

Drei gute Nachrichten aus der Türkei in einer Woche - schön. Doch die Bilanz des Jahres bleibt verheerend, sagt Nelli Tügel

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!