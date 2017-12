Beelitz. Die 7. brandenburgische Landesgartenschau (LAGA) findet 2022 in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) statt. Mit dieser Entscheidung folgte die Landesregierung einem Vorschlag von Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD). Er würdigte am Dienstag Landesgartenschauen als »eine Chance für die Gastgeber, ihre Infrastruktur voranzubringen, ihre Stadt schöner und bürgerfreundlicher zu gestalten und für ihre Region als Reiseziel beziehungsweise Wirtschaftsstandort zu werben«. Das Bewerbungskonzept bezieht weitere Orte im Beelitzer Umland ein, darunter Beelitz-Heilstätten sowie die Spargelhöfe. dpa/nd

