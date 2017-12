Schildow. Unbekannte haben in Schildow (Oberhavel) einen Geldautomaten gesprengt. Der Automat stand am Dienstagmorgen im Vorraum eines Supermarktes in Flammen, teilte die Polizei mit. Ob Geld erbeutet wurde, war zunächst unklar. Die Täter waren auf der Flucht. Unbeteiligte wurden nicht verletzt. dpa/nd