Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Klettwitz. Es wird weiterhin Rennsport am Lausitzring geben. Am 19. und 20. Mai 2018 mache die Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) hier Station, teilte die Prüfgesellschaft Dekra am Montag mit. Sie hatte das Rennareal in Klettwitz (Oberspreewald-Lausitz) zum 1. November übernommen, um dort ein Testzentrum für automatisiertes Fahren zu errichten. Deshalb war die Zukunft des Rennsports am Ort zunächst unklar gewesen. »Wir haben immer betont, dass uns der Motorsport am Herzen liegt und wir den Lausitzring auch weiterhin als Rennstrecke zur Verfügung stellen werden, wenn die Rahmenbedingungen passen«, sagte der Leiter des Dekra Technology Center, Volker Noeske. dpa/nd