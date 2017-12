Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

«Sieh da, ein Komet.» - «Kannst dir was wünschen! So ein banales Gespräch beobachten wir natürlich nicht auf dem Dach dieses arabischen Hauses. »Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen, im Morgenland, und sind gekommen, ihn anzubeten.« So heißt es im Matthäus-Evangelium. Und weiter erfährt man, dass »die drei Weisen« beinahe zu Spitzeln geworden wären, hätten sie nicht König Herodes’ List durchschaut. Hätten sie ihm verraten, wo sich das Neugeborene befindet. Es wäre nicht lange am Leben geblieben. Aber Gott sprach im Traum zu ihnen - oder war es einfach ihr Gewissen. Mut zur Verweigerung.

Der 6. Januar ist der »Tag der Heiligen drei Könige«, und folglich fängt der Kalender »Augenblicke« von Quint Buchholz mit diesem Bild an. »Jedes Bild muss ein Geheimnis bewahren. Ich bin nur der Sammler.« Manchmal erstaunt es ihn selbst, welche Geschichte da zum Vorschein kommt. Wieso hat die Taube eine Häuserzeile auf dem Kopf? Was ist das für ein Tanz, beobachtet von Pinguinen? Man kann, man soll sich was ausdenken - und staunend ganz ruhig dabei werden. I.G.

Quint Buchholz: Augenblicke. 49,5 69 cm, 14 Blatt, Heye im KV&H Verlag, 39 €.