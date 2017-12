Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Kultur- und Filmschaffende aus Bayern wollen ein Festival auf die Beine stellen, das sich dem Genre des »Neuen Heimatfilms« widmet. Die »Biennale Bavaria International« soll im Oktober 2019 in verschiedenen Kleinstädten Südost-Bayerns an den Start gehen und regelmäßig veranstaltet werden, wie die Organisatoren am Dienstag in München erklärten. Man habe sich absichtlich gegen Metropolen entschieden, um das eigentliche Zielpublikum nicht auszuschließen. »Jeder Ort kann sich einbringen, die Bevölkerung kann sich mit dem Thema auseinandersetzen«, sagte der Vorsitzende des neu gegründeten Vereins »Internationales Festival des Neuen Heimatfilms«, Günther Knobloch. Das Festival soll eine Woche dauern und in mindestens sechs Städten gleichzeitig stattfinden. Bisher gebe es in Deutschland noch keine derartige Veranstaltung, die sich kompetent mit der Bewegung auseinandersetzte, sagte Knobloch.

Der »Neue Heimatfilm« setzt einen Gegenpol zu der üblichen kitschig-heilen Welt und thematisiert auf humorvolle und kritische Art das spannungsreiche Leben zwischen Land und Stadt. Zu den Unterstützern des geplanten Festivals gehören unter anderen die Schauspieler Ottfried Fischer und Lisa Fitz. dpa/nd