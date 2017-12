c/o

Der Maler und Bildhauer Anselm Kiefer hat die Ehrendoktorwürde der Universität Freiburg erhalten. Damit würdigten Philologische und Philosophische Fakultät das Werk des Künstlers, teilte die Hochschule mit. Dieser habe notwendige gesellschaftliche Debatten angestoßen, sagte Rektor Hans-Jochen Schwiewer.

Kiefer gilt als einer der bedeutendsten deutschen Künstler der Gegenwart. Er begann 1965 ein Studium der Rechtswissenschaften und der Romanistik an der Universität Freiburg. Parallel studierte er von 1966 bis 1968 Malerei an der Außenstelle der Karlsruher Kunstakademie in Freiburg.

Seinen internationalen Durchbruch hatte Kiefer 1980, als er gemeinsam mit Georg Baselitz die Bundesrepublik auf der Biennale in Venedig vertrat. Charakteristisch für das Schaffen des in Frankreich lebenden Künstlers ist die Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit und die Reflexion christlich-jüdischer, mythologischer und kosmischer Themen. epd/nd