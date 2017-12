Auch gibt der Gesetzgeber nun vor, dass Verbraucher einen Vorschuss für die anfallenden Transportkosten verlangen können, wenn sie mangelhafte Ware zur Reparatur an den Verkäufer zurückschicken. Wenn der Käufer vor Einbau wusste, dass die Ware mangelhaft war, gelten diese Ansprüche nicht.

Neu: Bei Mängeln an eingebauter Waren

Neu ist auch: Bisher hatte der Urlauber maximal einen Monat nach Rückkehr Zeit, um mögliche Ansprüche gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. Jetzt verbleiben ihm dafür zwei Jahre Zeit. Wie bisher muss er die Mängel schon am Urlaubsort anzeigen.

Die Regelungen zum Verbraucherschutz im neuen Pauschalreiserecht können künftig auf Ferienwohnungen/Ferienhäuser, die Urlauber über einen Reiseveranstalter gebucht haben, nicht mehr analog angewendet werden. Auch Tagesreisen bis zu 500 Euro sind ausgenommen. Ergo: Bei Mängeln oder Insolvenz des Veranstalters können Reisende bei diesen Angeboten künftig nicht mehr wie bisher Ansprüche etwa auf Preisminderung oder Rückzahlung von Anzahlungen geltend machen. Der in Deutschland gesetzlich festgeschriebene Schutz wird hier ab 1. Juli 2018 im Zuge europaweiter Angleichung abgesenkt.

Wer aber nur einen Flug plus Hotel im Online-Reiseportal oder Reisebüro buchte, für den galten diese Schutzrechte bislang oft nicht. Mit den neuen Regelungen zum »verbundenen Online-Buchungsverfahren« und zur »vermittelten verbundenen Reiseleistung« bessert das Pauschalreisegesetz hier nach: Auch ein Unternehmer, der mit einem Reisenden online einen Vertrag über eine einzelne Reiseleistung, etwa einen Flug, geschlossen hat, ist als Veranstalter einer Pauschalreise anzusehen, wenn er in einem zweiten Schritt dem Reisenden für dieselbe Reise einen Vertrag über eine weitere Reiseleistung zum Beispiel Hotelaufenthalt mit anderem Anbieter vermittelt.

Pauschalreisende sind gut abgesichert, wenn es vor oder während der Reise Pannen oder Mängel gibt oder der Veranstalter Pleite geht: Der Urlauber kann zum Beispiel den Reisepreis nachträglich mindern und bekommt über die verpflichtende Insolvenzabsicherung des Anbieters im Fall der Fälle sein Geld zurück. Das gilt für Pauschalreisen, die im Reisebüro oder in Onlineportalen als »Paket« eines Veranstalters vermittelt werden.

Ab 1. Juli 2018 treten Neuerungen des Pauschalreiserechts in Kraft. Sie bringen einerseits mehr Schutz beim Buchen von Reiseleistungen in Online-Portalen und Reisebüros, andererseits auch Verschlechterungen: Erst wenn der Veranstalter den Reisepreis nach der Buchung um mindestens acht Prozent anhebt, kann der Urlauber künftig noch kostenlos vom Reisevertrag zurücktreten. Bislang lag diese Grenze bei fünf Prozent.

