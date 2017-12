Foto: dpa/Matthias Schrader

Seit Jahren die gleichen Bilder. Der mitzuliefernde Text ist auf den Sendelaptops der Agenturfotografen gespeichert. Etwa so: »Die Angeklagte im NSU-Prozess, Beate Zschäpe, sitzt am (Datum ist einzutragen!) im Oberlandesgericht in München (Bayern).«

Was unterscheidet die Bilder vom Mittwochmorgen von anderen Zschäpe-Ablichtungen? Gestern hat sie mal wieder gelächelt. Zudem trug die mutmaßlich einzige überlebende Haupttäterin des Nationalsozialisten Untergrundes, der wahrscheinlich zehn Menschen aus rassistischen Motiven umgebracht hat, einen bunten Schal. Schwarz, weiß, rot. Wie die Reichskriegsflagge, die Rechtsextremisten so gern auf Demonstrationen zeigen. Ob Zschäpe da wohl ...? Mutmaßungen statt Gewissheiten.

So geht das nun schon seit dem Auffliegen des NSU im November 2011. Dabei hatte Angela Merkel Anfang 2012 allen Angehörigen der NSU-Opfer zugesagt, dass die Hintergründe der Taten aufgeklärt und die Schuldigen bestraft...