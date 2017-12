Deutlich näher dran am Geschehen war unlängst allerdings aus dem Städtchen Wolokolamsk bei Moskau ein 17-Jähriger. Der hatte ganz offenbar als ruhmsüchtiger Nachahmungstäter telefonisch einen Sportpalast in der Hauptstadt vermint - und wurde erwischt.

Das seien geplante Aktionen mit ideologischem Hintergrund ist sich Juri Sapunow, früherer FSB-Chef für den Kampf gegen internationalen Terrorismus, im Gespräch mit der Publikation »Argumenty i Fakty« sicher. »Das faktische Ziel eines Terroraktes wird ohne den Terrorakt selbst erreicht: In der Gesellschaft entsteht eine Psychose, die Menschen leben in ständiger Sorge.« Zudem koste jede Evakuierung Geld, Arbeit bleibe liegen.

Einige Nachfolgestaaten der Sowjetunion, so beklagte jedoch Oleg Makarow, Beobachter von RIA/Nowosti, lehnten eine Zusammenarbeit mit Russland bei der Aufklärung dieser Art von Verbrechen ab. »Die Telefonrowdys sind nicht zu besiegen, selbst wenn wir der Freiheit des Wortes an die Kehle gehen und den Journalisten die Information über erlogene Mitteilungen über Terrorakte verbieten.«

Der Inlandsgeheimdienst FSB listete seit dem 11. September telefonische Anschlagsdrohungen gegen 3500 Gebäude in 180 Städten von Kaliningrad bis Sachalin auf. 2,5 Millionen Menschen hätten insgesamt in Sicherheit gebracht werden müssen. Das Innenministerium, das von »richtigen Cyberattacken« sprach, verwies auf inzwischen fast 3000 eingeleitete Untersuchungen.

Im Herbst war das ganze Land einer Welle terroristischer Telefonattacken ausgesetzt. Pawel Kraschennikow, Vorsitzender des Komitees für Staatsaufbau und Gesetzgebung, erinnerte an die Evakuierung von fast einer halben Million Menschen. Allein zwischen dem 11. und 25. September 2017 waren über das ganze Land verstreut rund 1000 anonyme Bombendrohungen eingegangen. In Moskau, Jekaterinburg, Tscheljabinsk, Perm, Nowosibirsk, Wladiwostok und anderen Städten mussten Schulen, Krankenhäuser, Handelszentren, Hotels und Bürogebäude sowie »verschiedene Transportobjekte« evakuiert werden. Der Schaden habe mindestens ein Milliarde Rubel betragen.

Mit einer Verdopplung der Freiheitsstrafen für Telefonterrorismus auf nunmehr bis zu zehn Jahre Lagerhaft versucht Russland solcher Angriffe besser Herr zu werden. Dazu verabschiedete die Staatsduma am Mittwoch in dritter Lesung ein Gesetz, das besonders bei Todesfällen und großen Schäden infolge von Drohungen mit Attacken auf die Infrastruktur, Gesundheits-, Bildungs- Sport- und andere Einrichtungen härtere Strafen vorsieht.

Vom Operationstisch weg musste am Mittwoch auf Kamtschatka ein zwei Monate altes Kind in Sicherheit gebracht werden. Auf der fernöstlichen russischen Halbinsel wurden seit dem Morgen Krankenhäuser, Schulen und Kaufhäuser nach anonymen telefonischen Bombendrohungen evakuiert. Auch nach Stunden konnten jedoch laut dem Webportal »Kamtschatka-Inform« keine Sprengsätze gefunden werden.

Auch das legendäre Bolschoi Theater in Moskau musste Anfang November wegen einer Bombendrohung geräumt werden.

