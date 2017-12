Kabul. Die Ablösung des mächtigen Gouverneurs der nordafghanischen Provinz Balch droht weiter, Afghanistan in eine politische Krise zu stürzen. Die Partei von Atta Mohammed Nur, Dschamiat-e Islami, forderte Dienstagnacht nach einer ganztägigen Dringlichkeitssitzung Präsident Aschraf Ghani auf, seine Entscheidung zu überdenken. Sonst werde Dschamiat »alle Mittel nutzen, um das Recht des Volkes zu verteidigen«. Eine einseitige Entscheidung werde außerdem »die Legitimität der Einheitsregierung beenden«. Nur gilt als harter Gegner von Ghani und hat jüngst eine Oppositionsbewegung gegen ihn mitbegründet. Derweil haben die radikalislamischen Taliban in der Provinz Kundus einen Sicherheitsposten von Armee und Polizei angegriffen und mindestens acht Polizisten getötet. Bei der Schießerei seien auch 15 Talibankämpfer ums Leben gekommen. dpa/nd

