Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Athen. Bei schweren Zusammenstößen zwischen Migranten im Flüchtlingslager »Moria« auf der Insel Lesbos sind am Dienstagabend Dutzende Menschen verletzt worden. 15 von ihnen mussten nach Informationen der Onlinezeitung Lesvosnews.gr in das örtliche Krankenhaus gebracht werden, darunter zwei schwangere Frauen und ein Kind. Aus bisher unbekannten Gründen waren Gruppen von Afghanen und Syrern aneinandergeraten. An verschiedenen Stellen im Lager gingen Zelte in Flammen auf. Obwohl die griechische Regierung im Dezember bereits mehr als 1650 Flüchtlinge und Migranten von den Inseln aufs Festland gebracht hat, sind die Lager vor allem auf Lesbos und Chios weiterhin heillos überfüllt. dpa/nd