Rangun. In dem in einem Dorf der Rohingya-Minderheit in Myanmar entdeckten Massengrab sind nach Armeeangaben zehn Leichen gefunden worden. Es seien Ermittlungen eingeleitet worden, »um die Wahrheit über das Grab ans Licht zu bringen«, hieß es in einer Erklärung auf der FacebookSeite des Armeechefs vom Dienstagabend. Dieser hatte zuvor bereits »harte juristische Maßnahmen« angekündigt, sollten die Sicherheitskräfte für das Massengrab verantwortlich sein. AFP/nd