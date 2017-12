Essen. Der Vorstandschef des Energieversorgers Innogy, Peter Terium, legt seinen Posten nieder. Er werde das Unternehmen »im freundschaftlichen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung verlassen«, teilte Innogy am Dienstagabend mit. Terium hatte den Vorstandsvorsitz im April 2016 übernommen. In dem Unternehmen hat RWE sein Geschäft mit den erneuerbaren Energien, den Netzen und Zukunftstechnologien gebündelt. In der vergangenen Woche war der Aktienkurs nach einer Gewinnwarnung eingebrochen. AFP/nd