Berlin. Bei der Stromerzeugung in Deutschland ist der Anteil erneuerbarer Energien in diesem Jahr stark gestiegen. Er lag bei 33,1 Prozent,nach 29,0 Prozent im Jahr 2016, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft am Mittwoch mitteilte. Aus Stein- und Braunkohlekraftwerken kamen 37,0 Prozent, ein Rückgang um 3,3 Punkte. Die erneuerbaren Energien seien auf dem Sprung zur Nummer eins in der Stromerzeugung, sagte Verbandschef Stefan Kapferer. dpa/nd