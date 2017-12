Brüssel. Die EU geht künftig stärker gegen unfaire Handelspraktiken vor. Mit am Mittwoch in Kraft getretenen neuen Regeln unter anderem zur Berechnung von Schutzzöllen sollen heimische Unternehmen geschützt werden. Wenn die EU-Kommission nachweisen kann, dass Verkaufs- und Produktionspreis von Einfuhren nicht in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen, kann sie künftig selbst Verkaufspreise für Waren in Europa festlegen. Die neuen Regeln treffen vor allem China. dpa/nd