Düsseldorf. Im Jahr 2015 sind in Deutschland erstmals mehr als 20 000 Kinder nach einer künstlichen Befruchtung geboren worden. Insgesamt kamen 20 880 im Reagenzglas gezeugte Kinder lebend zur Welt, wie das Deutsche IVF-Register in Düsseldorf mitteilte. 2005 waren es rund 10 600 lebend geborene Kinder. Bei einer In-vitro-Fertilisation (IVF) werden einer Frau nach einer Hormonbehandlung reife Eizellen entnommen und im Labor befruchtet. Danach werden der Frau die befruchteten Eizellen wieder eingepflanzt. Die Chancen auf eine Geburt sinken mit zunehmendem Alter der Frauen. Erstmals kam in Deutschland 1982 ein auf diese Weise gezeugtes Kind auf die Welt. 2016 wurden insgesamt fast 65 000 Frauen künstlich befruchtet - Zahlen über Geburten liegen für das Jahr noch nicht vor. AFP/nd