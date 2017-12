Halle. Sachsen-Anhalts Kommunen haben in ihren Kernhaushalten die Schulden weiter gesenkt. Die Pro-Kopf-Verschuldung habe zum Stichtag 30. September bei 1333,58 Euro gelegen, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mit. Das seien 87,76 Euro oder 6,2 Prozent weniger gewesen als noch ein Jahr zuvor. Alles in allem seien die kommunalen Kernhaushalte mit 2,986 Milliarden Euro verschuldet gewesen, das seien 185 Millionen Euro weniger gewesen als am Ende des dritten Quartals 2016. Der Kernhaushalt umfasst den kommunalen Etat ohne Eigenbetriebe und Beteiligungen. dpa/nd