»Hier den Überblick zu behalten, ist nicht ganz leicht«, sagte Konrad Adam. Seinen Angaben zufolge waren in der Frühphase auch der liberale österreichische Ökonom und der Philosoph Karl Popper (»Die offene Gesellschaft und ihre Feinde«) als Namenspatrone im Gespräch gewesen.

Der zweite AfD-Vorsitzende, Jörg Meuthen, sagte: »Die Persönlichkeit Gustav Stresemann würde gut zu uns passen, deshalb begrüße ich diesen Vorschlag, sofern es keine namensrechtlichen Probleme gibt.« Eine abschließende Entscheidung wolle der AfD-Bundesvorstand am 19. Januar treffen.

Der »Bild«-Zeitung sagte Stresemann, über die Pläne seien weder er noch seine Schwester unterrichtet worden. »Wir hätten das natürlich abgelehnt«, betonte er. »Das ist derart dreist, was diese Partei da plant.« Stresemann fügte hinzu: »Was mein Großvater schließlich aus Überzeugung vertrat, steht ja fundamental gegen das, was die AfD verkörpert.«

Berlin. Angesichts des AfD-Vorhabens zur Gründung einer parteinahen Gustav-Stresemann -Stiftung hat sich der Enkel des ehemaligen deutschen Reichskanzlers, der unter anderem für seine Politik der Aussöhnung mit Frankreich bekannt war, empört gezeigt. »Wir werden alle rechtlichen Schritte prüfen, um das zu unterbinden«, erklärte der 62-jährige Walter Stresemann in der »Stuttgarter Zeitung«. Seine Schwester und er seien »schockiert« von den AfD-Plänen. Christina Stresemann leitet am Bundesgerichtshof einen Zivilsenat.

