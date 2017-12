c/o

Stefania Bariatti soll neue Vorstandsvorsitzende der Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) werden. Die Professorin für Internationales Recht an der Universität von Mailand ist Kandidatin des Finanzministeriums, das 68 Prozent des Kapitals bei der ältesten Bank der Welt kontrolliert. Anfang der Woche wurde die 61-Jährige vom Aufsichtsrat nominiert.

Der bisherige Vorstandschef Alessandro Falciai musste vor wenigen Tagen seinen Rücktritt erklären. Er ist in gleicher Funktion auch für die Luxuswerft Mondomarina tätig, die gerade dem Abgrund entgegenschlingert. Die Staatsanwaltschaft wirft Falciai Misswirtschaft und Bereicherung im Zusammenhang mit der von der Gruppe übernommenen Werft in Pisa vor. Finanzminister Pier Carlo Padoan konnte so seinen Favoriten nicht länger halten.

Auf die neue Präsidentin wartet viel Arbeit. MPS war durch einen Berg an faulen Krediten ins Strudeln geraten und konnte nur durch zweimaliges Eingreifen des Staates gerettet werden. 26 Milliarden Euro Problemdarlehen konnten mittlerweile abgewickelt werden. Dem harten Sanierungskurs fielen 700 Filialen und 2500 Stellen zum Opfer. Die Gewerkschaften kritisieren die Personalpolitik, darunter, dass 49 Direktoren beschäftigt werden. Die Bank weist aber daraufhin, dass deren Gehälter gekürzt wurden.

Bariatti, die bereits seit April 2015 dem Vorstand angehört, soll dafür sorgen, dass die MPS 2021 finanziell wieder auf eigenen Beinen steht. Rückenwind beschert der Konjunkturaufschwung, der das Kreditproblem entschärfen dürfte. Durchaus optimistisch geht die umtriebige Juristin an ihre neue Aufgabe heran. Sie leitet auch den Aufsichtsrat der auf Investitionen in der Verkehrsinfrastruktur spezialisierten Finanzfirma SIAS, ist Sozius einer Anwaltskanzlei und aktiv in diversen Juristenorganisationen wie zum Beispiel UNIDROIT, die sich der Förderung der internationalen Vereinheitlichung des Zivilrechts verschrieben hat. Keine Zeit hat Bariatti aber für ihre Beratertätigkeit - sie unterstützte das Europaparlament und die EU-Kommission bei diversen Gesetzesvorhaben.