Und das mit Folgen für die Konjunktur. Zudem braucht die öffentliche Hand genügend Geld, um die Herausforderungen der Zeit wie die Digitalisierung meistern zu können. So ist zu hoffen, dass Berlin sich Trump wenigstens nicht zum Vorbild nimmt, wenn es schon nicht zur Steuererhöhung kommt, die eigentlich nötig wäre.

Nun müsse sich die neue Bundesregierung »diesem verschärften internationalen Wettbewerb stellen«. Man möchte hoffen, dass Berlin das genaue Gegenteil macht und sich dem teuflischen Steuersenkungskreislauf entgegenstellt, den Trump jetzt international ausgelöst hat. Denn was gebraucht wird, das ist nicht weniger, sondern mehr Umverteilung. Die Zahlen, die der renommierte französische Verteilungsforscher Thomas Piketty gerade veröffentlichte, zeigen, dass weltweit die Ungleichheit zunimmt.

»Steuerpolitik ist immer auch Standortpolitik«, verkündete gleich am Mittwoch der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Joachim Lang.

