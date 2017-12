Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

New York. Die UN-Vollversammlung tritt am Donnerstag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, um über eine kritische Resolution zur Jerusalem-Politik der US-Regierung von Donald Trump abzustimmen. Die Türkei und Jemen beantragten die Sitzung am Dienstag im Namen der Gruppe der arabischen Staaten und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC). Am Montag hatten die USA eine entsprechende Resolution im Sicherheitsrat mit ihrem Veto verhindert. Die übrigen 14 Sicherheitsratsmitglieder hatten dagegen für die von Ägypten eingebrachte Resolution gestimmt. Derweil plant Israel inmitten der Jerusalem-Krise einen massiven Siedlungsausbau im besetzten Westjordanland. Das Bauministerium habe einen Entwurf für drei neue Siedlungen für 10 000 Menschen im Jordantal vorgelegt, so die Zeitung »Haaretz« am Mittwoch. Agenturen/nd