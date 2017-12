Manila. Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat eine Feuerpause im Kampf gegen die kommunistischen Rebellen angekündigt. »Diese einseitige Feuerpause wird die Besorgnis der Bevölkerung in der Weihnachtszeit verringern«, erklärte sein Sprecher am Mittwoch. Die Regierung erwarte von den Rebellen eine »ähnliche Geste des guten Willens«, hieß es. In dem seit 48 Jahren andauernden Konflikt wurden nach Regierungsangaben 30 000 Menschen getötet. AFP/nd