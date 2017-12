Istanbul. Dem ehemaligen Chefredakteur der Zeitung »Cumhuriyet«, Can Dündar, droht in der Türkei erneut eine mehrjährige Haftstrafe. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm, dem Hauptstadt-Büroleiter der Zeitung und dem Abgeordneten der Oppositionspartei CHP Enis Berberoglu Unterstützung einer Terrororganisation vor, wie die »Cumhuriyet« am Mittwoch berichtete. Die Anklage fordert bis zu 15 Jahren Haft. dpa/nd