Oranienburg. Die am Oranienburger Louise-Henriette-Steg entdeckte, 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Mittwoch gegen 14 Uhr entschärft. Das teilte die Stadtverwaltung unmittelbar im Anschluss mit. Gegen 14:45 Uhr werde das gewohnte Sirenensignal ertönen, kündigte die Stadt an. Rund 12 000 Menschen hatten am Morgen den Sperrkreis verlassen müssen. Zwischenzeitlich war aus Sicherheitsgründen auch der Bahnverkehr unterbrochen. Den Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes war es gelungen, den chemischen Langzeitzünder der US-amerikanischen Bombe herauszuschneiden und den Sprengkörper auf diese Wese unschädlich zu machen. Es war in Oranienburg die 203. Bombenentschärfung seit 1990. Die Bombe lag in vier Metern Tiefe und war stark verkrustet. nd