Washington. US-Präsident Donald Trump stand am Mittwoch vor der Durchsetzung seiner Steuerreform, die in den Augen von Kritikern vor allem den Wohlhabenden dient und neue Schulden anhäuft. Am frühen Morgen hatte mit dem Senat auch die zweite Kongresskammer das im Wahlkampf angekündigte Projekt verabschiedet. Allerdings musste das Abgeordnetenhaus seine Abstimmung wegen Verfahrensfehlern im Laufe des Tages wiederholen - die Zustimmung galt angesichts der Mehrheitsverhältnisse jedoch als sicher. Im Senat votierten die 51 anwesenden Republikaner für die erste große Steuerreform seit drei Jahrzehnten, wie Vize-Präsident Mike Pence verkündete. Sie sieht eine drastische Senkung der Unternehmensteuer von 35 auf 21 Prozent vor - und damit unter den Schnitt der Industriestaaten von 22,5 Prozent. Gleichzeitig sinkt der Höchstsatz für die Einkommensteuer von 39,6 auf 37 Prozent. Wohlhabende profitieren dabei entgegen Trumps Erklärungen deutlich stärker als ärmere Menschen und die Mittelschicht. Agenturen/nd Seiten 4 und 7