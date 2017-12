Rund 2300 Schüler an knapp 90 Berliner Schulen erhalten derzeit sogenannten Konsulatsunterricht nach türkischen Lehrbüchern und durch staatliche türkische Lehrer. An der Spitze stehe Neukölln mit 25 Schulen und 600 Schülern, berichtet der »Tagesspiegel« unter Verweis auf eine noch unveröffentlichte Antwort der Bildungsverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des SPD-Abgeordneten Joschka Langenbrinck. Als Alternative zu dem umstrittenen Konsulatsunterricht will die Bildungsverwaltung von 2018 an einen eigenen Türkischunterricht anbieten. epd/nd