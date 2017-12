c/o

Das Weihnachtslied »O du fröhliche« könnte immaterielles Weltkulturerbe werden. Die Thüringer Staatskanzlei will im Januar über einen entsprechenden Vorschlag des Falk-Vereins entscheiden, berichtet die in Weimar erscheinende Mitteldeutsche Kirchenzeitung »Glaube + Heimat«. Über die Aufnahme in die Welterbeliste befindet dann die UN-Kulturorganisation UNESCO.

Der Falk-Verein ist benannt nach dem Autor des Liedes, Johann Daniel Falk (1768 - 1826). Der Sozialreformer hatte das Lied vor über 200 Jahren als Allfeiertagslied für Weihnachten, Ostern und Pfingsten getextet. Die Melodie stammt aus Sizilien. Ein Schüler Falks, Johann Heinrich Christoph Holzschuher (1798-1847), fügte dem Lied später die Strophen zwei und drei mit dem weihnachtlichen Bezug hinzu. epd/nd