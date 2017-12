Düsseldorf. Gemeinden in Nordrhein-Westfalen dürfen künftig auf Ortschildern ihren plattdeutschen Namen ergänzen. Mit den Stimmen von CDU und FDP stimmte der Düsseldorfer Landtag am Mittwoch für den Antrag der Regierungsfraktionen. SPD und Grüne enthielten sich, die AfD stimmte dagegen, wie die Landtagsverwaltung mitteilte. Der plattdeutsche Name einer Stadt kann von nun an in kleinerer Schrift unter die hochdeutsche Bezeichnung gesetzt werden. Rund acht Millionen Menschen in Deutschland beherrschen nach Angaben der Regierungsfraktionen die niederdeutsche Sprache. dpa/nd