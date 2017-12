Zingst. Weiter Blick: Spaziergänger am Strand von Zingst auf dem Darß. Das Ostseeheilbad mit seinen 3200 Einwohnern ist die östlichste Gemeinde auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Die Verbindung zum Darß im Westen bildet eine nur etwa 100 Meter breite Landbrücke. An dieser Stelle wurde im Jahre 1874 nach dem großen Ostseesturmhochwasser von 1872 der Prerower Strom künstlich geschlossen, der vorher Bodden und Ostsee verbunden hatte. Erst seit dieser Zeit ist Zingst keine eigenständige Insel mehr. dpa/nd Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Foto: Zingst. Weiter Blick: Spaziergänger am Strand von Zingst auf dem Darß. Das Ostseeheilbad mit seinen 3200 Einwohnern ist die östlichste Gemeinde auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Die Verbindung zum Darß im Westen bildet eine nur etwa 100 Meter breite Landbrücke. An dieser Stelle wurde im Jahre 1874 nach dem großen Ostseesturmhochwasser von 1872 der Prerower Strom künstlich geschlossen, der vorher Bodden und Ostsee verbunden hatte. Erst seit dieser Zeit ist Zingst keine eigenständige Insel mehr. dpa/nd Foto: dpa/Bernd Wüstneck

In Frankreich verpflichten immer mehr Unternehmen ihre Mitarbeiter dazu, Verstöße gegen Normen und interne Richtlinien zu melden

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!