Leipzig. Der Bund Naturschutz in Bayern (BN) hat den Streit um ein geschütztes Gebiet im Steigerwald verloren. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschied am Donnerstag, dass dem Hohen Buchener Wald im Ebracher Forst der Status als geschützter Landschaftsbestandteil rechtmäßig aberkannt wurde (Az.: BVerwG 4 CN 8.16). Der Hohe Buchener Wald gilt als besonders urwüchsig und reich an seltenen Tierarten. Das Landratsamt Bamberg hatte 2014 eine Schutzverordnung für das 775 Hektar große Waldgebiet erlassen. Die Regierung von Oberfranken hob sie 2015 wieder auf. Dagegen klagte der BN. dpa/nd