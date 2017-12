c/o

Ludwigshafen. Mit Blick auf das Risiko industrieller Störfälle arbeiten Unternehmen und Behörden in Ludwigshafen und Mannheim (Rheinland-Pfalz) künftig enger zusammen. Vertreter beider Städte stellten eine »Große Störfallbroschüre« vor, in der Informationen zum richtigen Verhalten bei industriellen Unfällen genannt werden. Die Informationen seien hilfreich für Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar, die Teile von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen umfasst, sagte Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU). »Im Prinzip handelt es sich um eine Broschüre mit dem Ziel, die Sicherheitsrisiken und den Umgang damit offenzulegen«, sagte Specht. Als Beispiel für gute Zusammenarbeit zwischen Feuerwehren und Katastrophenschützern der Städte nannte er die BASF-Explosion im vergangenen Jahr. Damals hätten Einsatzkräfte der beiden Städte »gut und eng zusammengearbeitet«. dpa/nd