Waren/Müritz. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sucht Betreiber für weitere Kindertagesstätten, die der Müritz-Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) aufgibt. »Ich bin maßlos enttäuscht von diesem sozialen Träger«, sagte Landrat Heiko Kärger (CDU) am Donnerstag der dpa. Die AWO Müritz gGmbH Waren, die wegen Bereicherungsvorwürfen in die Schlagzeilen geraten war, hatte bekanntgegeben, dass sie sich aus wirtschaftlichen Gründen von drei weiteren Kindergärten trennen will. Betroffen sind Lärz, Sietow und Schwinkendorf. Damit gibt die AWO fünf ihrer bisher 20 Kitas auf. Der Warener AWO-Kreisgeschäftsführer war 2016 entlassen worden, weil er sich Untersuchungen des Landesverbandes zufolge ein unverhältnismäßig hohes Gehalt zugeschanzt haben soll. dpa/nd