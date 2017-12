Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern hat das Verwaltungsgericht Schwerin den Bau einer Hähnchenmastanlage für bis zu 200 000 Tiere in Wattmannshagen (Landkreis Rostock) gestoppt. Die Richter gaben einer Klage der Umweltorganisation BUND gegen das Vorhaben statt und hoben die Baugenehmigung auf. Gegen das Urteil könne beim Oberverwaltungsgericht Greifswald Widerspruch eingelegt werden, sagte am Donnerstag ein Gerichtssprecher. Um den Bau des Megastalls in der Nähe von Wohnhäusern und einem Altenpflegeheim wird seit 2011 gestritten. In dem Dorf bei Teterow sollten pro Jahr 1,5 Millionen Broiler gemästet werden. Der BUND hatte seine Klage damit begründet, dass der Bau der Mastanlage gegen Rechtsvorschriften verstößt und Umweltbelastungen falsch berechnet wurden. dpa/nd