Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Dessau-Roßlau. Sachsen-Anhalts Landesamt für Verbraucherschutz hat im Jahr 2016 rund 2440 Baustellen in Sachsen-Anhalt kontrolliert und dabei nahezu 4500 Beanstandungen ausgesprochen. Es sei dabei oft um mangelhafte Absturzsicherungen an Dächern und Gerüsten gegangen, sagte der Leiter des Fachbereichs Arbeitsschutz, Claus-Peter Maschmeier, am Donnerstag in Dessau-Roßlau. Ihr Augenmerk hätten die Kontrolleure aber auch auf Arbeitszeiten, persönliche Schutzausrüstung und die Arbeitsschutzorganisation der Beschäftigten gerichtet. Früheren Angaben des Amts zufolge waren 2016 bei Arbeitsunfällen im Land fünf Menschen gestorben. dpa/nd