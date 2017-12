Aus dem Vorwort von Norbert Bicher zu seinem Buch »Mut und Melancholie. Heinrich Böll, Willy Brandt und die SPD. Eine Beziehung in Briefen, Texten, Dokumenten« (J. H. W. Dietz, 248 S., br., 22 €).

Böll und Brandt. Zwei Menschen, die von ihrer Herkunft einander so fremd waren und die dennoch gemeinsam, jeder auf seine Art, die junge Bundesrepublik aus der Adenauer’schen Erstarrung erlöst und ihr zu einem Ruf als »Land der guten Nachbarn« verholfen haben. Brandt und Böll, die beide von deutschen Konservativen verunglimpft wurden, der eine als ewiger Emigrant, der andere als literarischer Nestbeschmutzer, erreichten fast gleichzeitig den Gipfel ihres internationalen Erfolgs; durch den Friedensnobelpreis 1971 und den Literaturnobelpreis 1972. Für ihre Kritiker kein Anlass zur Anerkennung, nur Häme: Die beiden seien von einer Internationale des Sozialismus geadelt worden, so ihr abschätziges Urteil.

Ein Bild, das große Harmonie ausstrahlt. Nachdenklich schaut der eine den anderen an. Der lächelt, wie immer ein wenig traurig, in sich gekehrt. Sein Betrachter, älter zwar, fast auf den Tag genau vier Jahre, wirkt trotz der Fältchen um die Augen und auf den Wangen gestrafft und wach. Das Gesicht des anderen ist durchzogen von tiefen Falten und trotz des Lächelns um den Mund beherrscht von einer sentimentalen Müdigkeit. Ein Paar, das mit sich selbst im Reinen wirkt, sich ungekünstelt zugewandt zu sein scheint.

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!