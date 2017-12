c/o

Der chilenische Dichter Pablo Neruda verkörpert die Verwerfungen des 20. Jahrhunderts wie kaum ein Anderer. Hans Christoph Buch informiert über sein Werk, von den frühen Gedichten bis hin zum Opus »Aufenthalts auf Erden«, inspiriert durch den Kulturschock der Tätigkeit als Konsul in Burma, Ceylon und Indonesien, und berichtet über dessen Politisierung im Spanienkrieg der 1930er Jahre, den Tod des Freundes Federico García Lorca und den Eintritt in die KP 1945 bis hin zum Tod zwölf Tage nach dem Putsch von Pinochet: »Pablo Neruda. Ein Leben in Bildern« (Deutscher Kunstverlag, 80 S., geb., 22 €).

Dag Hammarskjöld, Generalsekretär der Vereinten Nationen von 1953 bis 1961, beeindruckt bis heute durch seine außergewöhnliche Integrität und sein Verhandlungsgeschick im Einsatz zur Erhaltung des Weltfriedens. Er reformierte die UN grundlegend und definierte die Rolle ihres Generalsekretärs neu. Er bot den Großmächten die Stirn und vertrat die Rechte der kleinen Länder. Henrik Berggren stellt ihn in Text und Bild vor: »Dag Hammarskjöld. Das Unmögliche möglich machen« (Urachhaus, 240 S., geb., 38 €).

Ein »Lehrer mit genialem Profil und Charisma«, ein »sprachsensibler Gedächtnisriese«, der »Einstein der Kunstgeschichte« - Erwin Panofsky ist als wissenschaftliche Ausnahmefigur in die Geschichte eingegangen. Karen Michels porträtiert ihn: »So-krates in Pöseldorf. Erwin Panofskys Hamburger Jahre« (Wallstein, 172 S., geb., 19,90 €).