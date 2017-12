Havanna. Der kubanische Staatschef Raúl Castro wird im April kommenden Jahres sein Amt abgeben. Die kubanische Nationalversammlung beschloss am Donnerstag laut Berichten der Staatsmedien, am 19. April den Staatsrat zu wählen, der wiederum den Nachfolger für Castro auf der sozialistischen Karibikinsel bestimmen wird. Ursprünglich war dies für Februar geplant gewesen. AFP/nd

