c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Damian Green, »Erster Staatssekretär« und damit Stellvertreter der britischen Premierministerin Theresa May, wurde am Mittwoch vor Weihnachten entlassen. Eine Mischung von Grapscher- und Porno-Geschichten sowie wiederholten Lügen darüber führte zum blauen Brief. Damit verlässt nach Michael Fallon und Priti Patel ein dritter Minister innerhalb von sechs Wochen Mays Kabinett.

Der 61-jährige Green, mit May seit gemeinsamen Studienzeiten befreundet, soll 2015 bei einem privaten Treffen der Journalistin und Tory-Aktivistin Kate Maltby ans Knie gefasst und ihr zugeflüstert haben, seine Frau sei »sehr verständnisvoll«. Maltby behauptet, den Kontakt abgebrochen, aber später anzügliche SMS von Green erhalten zu haben. 2008 hatte eine Polizeiuntersuchung in Greens Abgeordnetenbüro Hunderte von Pornovideos auf dem PC entdeckt, deren Existenz er erfolglos bestritt. Entlastungsangriffe von Greens Freunden gegen Maltbys Charakter sowie Vorwürfe gegen die Polizisten gingen ins Leere. Eine offizielle Untersuchung durch Sue Gray, Ethik-Beraterin des Kabinetts, fand Maltbys Erklärung plausibel und Greens Lügen über die Pornos nicht akzeptabel: Er musste gehen.

Dabei gilt der Waliser Green, seit 1997 im Unterhaus, eher als graue Eminenz denn als Publikumsliebling. Der ehemalige Staatssekretär im Innenministerium wurde als fleißiger Vertrauter von May zum Arbeitsminister befördert, wurde dann ihr Stellvertreter, ein gewissermaßen spurloser Aufstieg ohne Höhepunkte, der auf seine absolute Loyalität zurückging. Jetzt wird ein neuer Vorsitzender des Kabinettskomitees gesucht.

Wie alle Minister akzeptierte Green das Ergebnis der Volksabstimmung über den EU-Austritt, wollte aber einen möglichst sanften Brexit mit engen Beziehungen zur EU auch nach 2019. So gesehen stärkt Greens Weggang die Lage von Boris Johnson und den rabiaten EU-Gegnern. Und wie BBC-Korrespondentin Laura Kuenssberg orakelt: Um Theresa May wird es immer einsamer.