Kiew. Im Osten der Ukraine leben nach UN-Angaben Kinder in der Gefahr, Opfer von Landminen zu werden. Rund 220 000 Kinder in der Region leben, spielen und gehen in durch Landminen und andere explosive Gegenstände verseuchten Gebieten zur Schule, wie die UN-Kinderhilfsorganisation UNICEF am Donnerstag berichtete. Laut der UNICEF-Beauftragten für die Ukraine, Giovanna Barberis, wurde zwischen Januar und November im Schnitt jede Woche ein Kind in der Ostukraine getötet oder verletzt. Hauptverantwortlich dafür seien Landminen oder Blindgänger. AFP/nd