Moskau. Anpassung der russischen Bürger an die neuen wirtschaftlichen Gegebenheiten bescheinigt ihnen am Mittwoch das Moskauer Meinungsforschungsinstitut WZIOM in einer repräsentativen Umfrage. Der »Glücksindex« habe das Vorkrisenniveau von 2014 überholt, teilten die Demoskopen mit. Ihre Kollegen vom Lewada-Zentrum ermittelten, dass die westlichen Sanktionen und eine internationale Isolation 66 bzw. 68 Prozent der Bürger wenig oder gar nicht beeindruckten. Verschlechtert hätte sich aber die Haltung gegenüber den USA und der EU. nd Kommentar Seite 4